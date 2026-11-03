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Безопасность

Мирошник сообщил о гибели 40 россиян за неделю из-за атак ВСУ

Мирошник сообщил о гибели 40 россиян за неделю из-за атак ВСУ Мирошник сообщил о гибели 40 россиян за неделю из-за атак ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским субъектам за прошедшую неделю погибли 40 мирных жителей, включая 3 детей. Соответствующие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским субъектам за прошедшую неделю погибли 40 мирных жителей, включая 3 детей. Соответствующие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

"За минувшую неделю из-за обстрелов украинских нацистов пострадал 231 мирный житель: получил ранения 191 человек, в том числе 9 несовершеннолетних; погибли 40 человек, среди них 3 детей. Наибольшее количество пострадавших фиксировалось в Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР", - отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что 96% от всех пострадавших жителей - 223 человека - получили ранения при атаках беспилотных летательных аппаратов. Всего за неделю ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 8,3 тыс. различных боеприпасов, указал он.

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Теги:
#всу
#удары
#гибель
#россияне
#мирошник
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