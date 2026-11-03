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Безопасность

Литва тратит на оборону почти 7% ВВП

Литва тратит на оборону почти 7% ВВП Литва тратит на оборону почти 7% ВВП

Литва тратит на оборонные нужды 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в ходе конференции в Берлине по вопросам безопасности.

Литва тратит на оборонные нужды 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в ходе конференции в Берлине по вопросам безопасности.

По его словам, "в 2026 году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено порядка 7% ВВП".

В проекте госбюджета Литвы на 2027 год, который передан на рассмотрение Сейма, ассигнования на оборону заложены в размере €4,8 млрд, что позволит сохранить это финансирование только по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. Такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать по меньшей мере до 2030 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#литва
#оборона
#ввп
#расходы
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