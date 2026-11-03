Литва тратит на оборонные нужды 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в ходе конференции в Берлине по вопросам безопасности.
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
1 ноября 2026 / 10:26
Безопасность
Литва тратит на оборону почти 7% ВВП
3 ноября 2026 / 20:59
© darko m/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Литва тратит на оборонные нужды 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в ходе конференции в Берлине по вопросам безопасности.
По его словам, "в 2026 году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено порядка 7% ВВП".
В проекте госбюджета Литвы на 2027 год, который передан на рассмотрение Сейма, ассигнования на оборону заложены в размере €4,8 млрд, что позволит сохранить это финансирование только по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. Такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать по меньшей мере до 2030 года, сообщает ТАСС.
Также по теме:
29.10.2026 19:59В Литве с 2032 года введут всеобщий призыв на срочную службу в армии
29.10.2026 15:30Республика Корея заявила, что ракеты КНДР пролетели около 250 км
29.10.2026 14:46Эстония разместит вблизи границы с Россией около 150 бункеров
27.10.2026 15:29В Литве с 2030 года могут ввести всеобщий армейский призыв
27.10.2026 12:32Bild: спецназ ФРГ начал подготовку к возможному конфликту с РФ
26.10.2026 15:14В Латвии проводятся учения с участием военных НАТО
23.10.2026 19:15Завершилась сухопутная часть российско-индийских учений "Индра-2026"
23.10.2026 12:30Генсек ОДКБ: Армения сама де-факто уже вышла из состава организации
Актуально