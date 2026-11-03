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Безопасность

Трамп заявил, что не намерен убивать множество людей в Иране

Трамп заявил, что не намерен убивать множество людей в Иране Трамп заявил, что не намерен убивать множество людей в Иране

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, если придется убить множество людей в Иране, он это сделает, но в настоящее время он не планирует идти на такой шаг.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, если придется убить множество людей в Иране, он это сделает, но в настоящее время он не планирует идти на такой шаг.

Американскому лидеру задали вопрос, что он будет делать с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс, которые в США проходят 3 ноября. "Посмотрим. Я не собираюсь убивать множество людей, но если придется, то я буду вынужден это сделать. Но я не планирую это делать", - отметил Трамп, вновь акцентировав внимание, что не считает войной конфликт с Тегераном.

По его утверждению, исламская республика "полностью в руках" Соединенных Штатов. "Мы можем покончить с ними, а можем проявить милосердие и оставить в живых тысячи людей", - подчеркнул политик, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#иран
#убийство
#люди
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