Работорговля в британских колониях стала позорной главой истории. С соответствующим заявлением выступил король Великобритании Карл III на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс.

Работорговля в британских колониях стала позорной главой истории. С соответствующим заявлением выступил король Великобритании Карл III на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс.

"Мы не можем изменить действия тех, кто жил до нас. Но мы можем извлечь уроки из прошлого. Трансатлантическая торговля порабощенными людьми все еще бросает тень на эти острова и других членов нашего Содружества. Эта позорная глава истории наполняет мое сердце ужасом, а мою душу - глубочайшей скорбью. Тем не менее, история учит нас тому, что последнее слово не остается за злом", - отметил он, передает телеканал Sky News.

По словам монарха, британское колониальное наследие включает "как достижения, так и ошибки". Он выразил готовность работать над "исправлением ошибок прошлого посредством современных партнерств". В частности, Карл III подчеркнул важность "улучшения доступа к образованию, инвестиций в рабочие места, расширению торговли в рамках Содружества".

В последние годы страны Карибского бассейна все активнее поднимают вопрос о выплате Великобританией репараций в связи с работорговлей, продвигавшейся Лондоном в XVII-XVIII вв.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернэм указал в газете The Guardian, что Лондон не планирует выплачивать репарации странам Карибского бассейна, так как нынешнее поколение британцев не несет ответственности за работорговлю в британских колониях, сообщает ТАСС.