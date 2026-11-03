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Политика

Карл III заявил, что работорговля стала "позорной главой истории"

Карл III заявил, что работорговля стала "позорной главой истории" Карл III заявил, что работорговля стала "позорной главой истории"

Работорговля в британских колониях стала позорной главой истории. С соответствующим заявлением выступил король Великобритании Карл III на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс.

Работорговля в британских колониях стала позорной главой истории. С соответствующим заявлением выступил король Великобритании Карл III на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс.

"Мы не можем изменить действия тех, кто жил до нас. Но мы можем извлечь уроки из прошлого. Трансатлантическая торговля порабощенными людьми все еще бросает тень на эти острова и других членов нашего Содружества. Эта позорная глава истории наполняет мое сердце ужасом, а мою душу - глубочайшей скорбью. Тем не менее, история учит нас тому, что последнее слово не остается за злом", - отметил он, передает телеканал Sky News.

По словам монарха, британское колониальное наследие включает "как достижения, так и ошибки". Он выразил готовность работать над "исправлением ошибок прошлого посредством современных партнерств". В частности, Карл III подчеркнул важность "улучшения доступа к образованию, инвестиций в рабочие места, расширению торговли в рамках Содружества".

В последние годы страны Карибского бассейна все активнее поднимают вопрос о выплате Великобританией репараций в связи с работорговлей, продвигавшейся Лондоном в XVII-XVIII вв.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернэм указал в газете The Guardian, что Лондон не планирует выплачивать репарации странам Карибского бассейна, так как нынешнее поколение британцев не несет ответственности за работорговлю в британских колониях, сообщает ТАСС.

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Теги:
#карл iii
#история
#позор
#работорговля
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