Зеленский исключил проведение телефонных переговоров с Москвой

Владимир Зеленский исключил возможность телефонных переговоров с Россией по урегулированию на Украине.

"Если контактировать в телефонном режиме - Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться", - отметил он в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на сайте его офиса.

Зеленский назвал телефонные переговоры "бесперспективными". Он также в очередной раз отказался от поездки в Россию для переговоров. "Никто не будет поддерживать поездку в Москву", - указал он.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с Зеленским. Так он ответил на вопрос, поднимет ли трубку глава российского государства, если ему позвонит Зеленский, сообщает ТАСС.