При назначении пособия на детей начнут учитывать обороты по счетам

Для получения единого пособия на детей с 1 апреля 2027 года начнут учитывать обороты по банковским счетам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда России сообщает ТАСС .

Для получения единого пособия на детей с 1 апреля 2027 года начнут учитывать обороты по банковским счетам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда России сообщает ТАСС.

Как отмечается, соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение. Соответствующие изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, одобренных в первом чтении.

В министерстве пояснили, что в период с 1 января до 1 апреля обороты по счетам будут учитываться для аналитики, на решении о назначении выплаты они не отразятся. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначения выплаты, сегодня это работает в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Так, объем оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. В доход входят зарплаты, соцпособия, премии, доходы от самозанятости и другие виды доходов и выплат. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Вместе с тем правила уточняют требования к минимальному заработку для получения единого пособия. Он составит 10 МРОТ в год. Это требование будет применяться с начала 2027 года.