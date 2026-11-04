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Экономика

При назначении пособия на детей начнут учитывать обороты по счетам

При назначении пособия на детей начнут учитывать обороты по счетам При назначении пособия на детей начнут учитывать обороты по счетам

Для получения единого пособия на детей с 1 апреля 2027 года начнут учитывать обороты по банковским счетам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда России сообщает ТАСС.

Для получения единого пособия на детей с 1 апреля 2027 года начнут учитывать обороты по банковским счетам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда России сообщает ТАСС.

Как отмечается, соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение. Соответствующие изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, одобренных в первом чтении.

В министерстве пояснили, что в период с 1 января до 1 апреля обороты по счетам будут учитываться для аналитики, на решении о назначении выплаты они не отразятся. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначения выплаты, сегодня это работает в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Так, объем оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. В доход входят зарплаты, соцпособия, премии, доходы от самозанятости и другие виды доходов и выплат. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Вместе с тем правила уточняют требования к минимальному заработку для получения единого пособия. Он составит 10 МРОТ в год. Это требование будет применяться с начала 2027 года. 

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Теги:
#дети
#назначение
#счета
#пособие
#обороты
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