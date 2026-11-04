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Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ

Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ

На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии \"Вестям\".

На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

"Будут обсуждаться вопросы безопасности, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - отметил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#песков
#переговоры
#абу-даби
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