Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ

На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии \" Вестям \".

На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

"Будут обсуждаться вопросы безопасности, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - отметил он, сообщает ТАСС.