На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии \"Вестям\".
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Политика
Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ
4 ноября 2026 / 10:42
© Михаил Синицын/ ТАСС
На трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".
"Будут обсуждаться вопросы безопасности, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - отметил он, сообщает ТАСС.
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