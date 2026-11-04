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Политика

Трамп заявил, что Европа разваливается

Трамп заявил, что Европа разваливается Трамп заявил, что Европа разваливается

Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливается", - отметил американский лидер.

Вместе с тем, по его словам, Соединенные Штаты сегодня "являются наиболее уважаемой страной в мире", сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#европа
#развал
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