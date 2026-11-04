Трамп заявил, что Европа разваливается

Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливается", - отметил американский лидер.

Вместе с тем, по его словам, Соединенные Штаты сегодня "являются наиболее уважаемой страной в мире", сообщает ТАСС.