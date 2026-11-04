Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
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Политика
Трамп заявил, что Европа разваливается
4 ноября 2026 / 10:58
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС
Европа, включая Францию, разваливается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
"Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливается", - отметил американский лидер.
Вместе с тем, по его словам, Соединенные Штаты сегодня "являются наиболее уважаемой страной в мире", сообщает ТАСС.
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