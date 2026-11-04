Канада намерена отказать в визах российским хоккеистам

Канада не будет выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет там в конце 2026 - начале 2027 года. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Марк Карни, передает телеканал CTV News .

Канада не будет выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет там в конце 2026 - начале 2027 года. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Марк Карни, передает телеканал CTV News.

"Это решение, которые мы принимаем сами, и мы откажем", - сказал он. Карни также отметил, что федерации хоккея ряда стран Европы, отказавшиеся ранее от игр против россиян, просили канадских коллег "последовать их примеру".

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить команды России к международным соревнованиям. Позднее в Финском хоккейном союзе заявили, что собирают блок стран, которые будут бойкотировать матчи с участием российских спортсменов.

Решение IIHF об отстранении российских команд от международных соревнований действовало с 2022 года. Ближайшим международным турниром под эгидой IIHF будет молодежный ЧМ в Канаде, сообщает ТАСС.