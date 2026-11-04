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WSJ: в НАТО обсуждают нанесение ударов вглубь территории России

WSJ: в НАТО обсуждают нанесение ударов вглубь территории России WSJ: в НАТО обсуждают нанесение ударов вглубь территории России

Администрация Североатлантического альянса не исключает ударов по территории Российской Федерации в соответствии с обновленной оборонной стратегией военного блока. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Администрация Североатлантического альянса не исключает ударов по территории Российской Федерации в соответствии с обновленной оборонной стратегией военного блока. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, в июне в НАТО состоялся симпозиум, посвященный военным ударам на большие расстояния. По данным издания, новая концепция предполагает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и удары по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории РФ".

В России не раз отвергали утверждения о якобы планах "напасть" на государства НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл такого рода заявления западных политиков попыткой запугать собственных граждан и оправдать наращивание военных расходов, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#нато
#удары
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