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Политика

Выборы в США: Трамп проиграл, но сдаваться не собирается

Америку ждет жесткое политическое противостояние

Выборы в США: Трамп проиграл, но сдаваться не собирается Выборы в США: Трамп проиграл, но сдаваться не собирается

Демократическая партия США вернула себе контроль над обеими палатами Конгресса США в ходе промежуточных выборов, прошедших 3 ноября. США в ближайшие два года ожидает жесткое противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти, что не прибавит стабильности ни самой Америке, ни миру в целом.

Демократическая партия США вернула себе контроль над обеими палатами Конгресса США в ходе промежуточных выборов, прошедших 3 ноября. США в ближайшие два года ожидает жесткое противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти, что не прибавит стабильности ни самой Америке, ни миру в целом.

По прогнозу NBC News, демократы обеспечивают себе 53 места из 100 в верхней палате Конгресса США. В нижней палате Демократическая партия получает 255 мест, для большинства в Палате представителей необходимо как минимум 218 мест.

При этом результат нельзя назвать абсолютно неожиданным. Традиционно партия, контролирующая исполнительную власть, теряет позиции на промежуточных выборах.

Обозреватели указывают, что это результат отражает низкий персональный рейтинг Трампа, недовольство избирателей инфляцией, ценами на бензин и стоимостью жизни, а также то, что война между США и Ираном, начатая Трампом в феврале, зашла в тупик.

Демократы одержали уверенную победу в Палате представителей и преодолели дефицит в Сенате в 53 голоса против 47, получив семь мест, ранее принадлежавших республиканцам, — результат, который когда-то считался немыслимым. Для того чтобы получить контроль над Сенатом, демократам нужно было получить четыре дополнительных места.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который станет следующим спикером Палаты представителей после вступления в должность вновь избранных членов Конгресса в январе, объявил о победе, заявив: «Американский народ высказался по всей стране».

Президент Трамп философски отнесся к поражению его партии. «Мы, знаете ли, будем рады работать с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», заявил он в телефонном интервью The New York Times. Он явно не исключает компромисса с республиканцами, что уже было во время его первого президентского срока, когда республиканцы в 2018 году также утратили большинство в нижней палате. Вопрос – пойдут ли на это демократы.

Переход Палаты представителей под контроль демократов усложнит для партии Трампа принятие законов, а для администрации - утверждение кандидатур на должности в судебной и исполнительной ветвях власти.

Демократы также могут начать еще одну процедуру импичмента в отношении Трампа, которому дважды объявляли импичмент в течение его первого президентского срока, длившегося с 2017 по 2021 год. Однако для утверждения импичмента необходимо 2/3 голосов Сената, что крайне маловероятно при нынешних результатах выборов.

Ожидается, что демократы могут начать и череду расследований деятельности администрации Трампа в последние два года, а также членов его семьи.

Возможно, поражение республиканцев может привести к тому, что Трамп, которому по конституции запрещено избираться на второй срок, сосредоточит внимание на внешней политике — сфере, где президенты обладают значительным влиянием и свободой действий.

С другой стороны, он уже заявил о готовности ветировать законодательные инициативы демократов, а также проводить свою политику на основе т.н. исполнительных указов, не требующих одобрения Конгресса.

Так что жесточайшее политическое противостояние двух партий в США неизбежно.

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Теги:
#трамп
#выборы
#сшы
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