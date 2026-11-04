Кандидаты Демократической партии по итогам промежуточных выборов получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, следует из данных подсчетов.
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Политика
Демократы получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США
4 ноября 2026 / 11:59
© AP Photo/ Allison Robbert/ТАСС
Кандидаты Демократической партии по итогам промежуточных выборов получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, следует из данных подсчетов.
В Соединенных Штатах избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проводятся выборы губернаторов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии и подтвердил готовность работать с демократами. При этом политик отметил, что намерен активно использовать имеющееся у него право вето, сообщает ТАСС.
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