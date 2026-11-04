Демократы получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США

Кандидаты Демократической партии по итогам промежуточных выборов получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, следует из данных подсчетов.

Кандидаты Демократической партии по итогам промежуточных выборов получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, следует из данных подсчетов.

В Соединенных Штатах избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проводятся выборы губернаторов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии и подтвердил готовность работать с демократами. При этом политик отметил, что намерен активно использовать имеющееся у него право вето, сообщает ТАСС.