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Политика

Впервые мусульманин избран в Сенат США

Впервые мусульманин избран в Сенат США Впервые мусульманин избран в Сенат США

Демократ Абдул Эль-Сайед, которого президент Трампа назвал «джихадистом», стал первым мусульманином, избранным в Сенат. Он победил на выборах в Мичигане несмотря на довольно жесткую антимусульманскую риторику республиканцев

Демократ Абдул Эль-Сайед, которого президент Трампа назвал «джихадистом», стал первым мусульманином, избранным в Сенат. Он победил на выборах в Мичигане несмотря на довольно жесткую антимусульманскую риторику республиканцев

Эль-Сайед, врач-эпидемиолог, возглавлявший департаменты здравоохранения Детройта и округа Уэйн, в ходе предвыборной компании продвигал идеи экономического популизма. Он предлагал введение налога на миллиардеров, борьбу с монополиями, прекращение войн за рубежом и пересмотр законов о финансировании избирательных кампаний для уменьшения влияния корпораций на государственную политику.

Во внешней политике он резко критиковал Израиль и войну в Газе. Выступал за прекращение финансирования израильской армии за счет американских налогоплательщиков.

Эль-Сайед победил Майка Роджерса, ветерана армии и бывшего агента ФБР, семь раз избиравшегося в Конгресс и возглавлявшего в свое время комитет Палаты представителей по разведке.  

 

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Теги:
#сша
#выборы
#мусульманин
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