Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.
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Общество
Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства
4 ноября 2026 / 12:15
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.
В "Максе" он разместил изображение памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на фоне неба, окрашенного в триколор. Политик сопроводил публикацию подписью: "С Днем народного единства!".
В России 4 ноября с 2005 года отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен освобождению народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году, сообщает ТАСС.
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