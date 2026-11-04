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Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства

Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства Медведев поздравил сограждан с Днем народного единства

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

В "Максе" он разместил изображение памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на фоне неба, окрашенного в триколор. Политик сопроводил публикацию подписью: "С Днем народного единства!".

В России 4 ноября с 2005 года отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен освобождению народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#поздравление
#медведев
#день народного единства
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