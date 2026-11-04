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Безопасность

Ким Чен Ын отметил уникальные возможности нового военного корабля КНДР

Ким Чен Ын отметил уникальные возможности нового военного корабля КНДР Ким Чен Ын отметил уникальные возможности нового военного корабля КНДР

Новый военный корабль КНДР будет иметь боевые возможности, которых нет ни у одной другой страны мира. На это обратил внимание лидер республики Ким Чен Ын в ходе посещения судостроительного завода в городе Нампхо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новый военный корабль КНДР будет иметь боевые возможности, которых нет ни у одной другой страны мира. На это обратил внимание лидер республики Ким Чен Ын в ходе посещения судостроительного завода в городе Нампхо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Новый корабль, спроектированный для выполнения комплексных боевых задач с учетом современных способов ведения войны, создается как боевая система с оперативными возможностями, которыми не обладает ни одно другое государство в мире", - указал лидер КНДР.

Он выразил удовлетворение размерами и внешним видом строящегося корабля, подчеркнув, что он значительно превосходит по этим показателям эсминец, построенный в прошлом году.

Вместе с тем Ким Чен Ын отметил важность ускоренного укрепления надводных и подводных военно-морских сил. Это обусловлено изменением геополитической обстановки и угрозами со стороны противников КНДР, заключил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#кндр
#ким чен ын
#возможности
#военный корабль
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