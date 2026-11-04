Ким Чен Ын отметил уникальные возможности нового военного корабля КНДР

Новый военный корабль КНДР будет иметь боевые возможности, которых нет ни у одной другой страны мира. На это обратил внимание лидер республики Ким Чен Ын в ходе посещения судостроительного завода в городе Нампхо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новый военный корабль КНДР будет иметь боевые возможности, которых нет ни у одной другой страны мира. На это обратил внимание лидер республики Ким Чен Ын в ходе посещения судостроительного завода в городе Нампхо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Новый корабль, спроектированный для выполнения комплексных боевых задач с учетом современных способов ведения войны, создается как боевая система с оперативными возможностями, которыми не обладает ни одно другое государство в мире", - указал лидер КНДР.

Он выразил удовлетворение размерами и внешним видом строящегося корабля, подчеркнув, что он значительно превосходит по этим показателям эсминец, построенный в прошлом году.

Вместе с тем Ким Чен Ын отметил важность ускоренного укрепления надводных и подводных военно-морских сил. Это обусловлено изменением геополитической обстановки и угрозами со стороны противников КНДР, заключил он, сообщает ТАСС.