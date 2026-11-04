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Число преступлений мигрантов в 2026 году стало наименьшим за последние годы

Число преступлений мигрантов в 2026 году стало наименьшим за последние годы Число преступлений мигрантов в 2026 году стало наименьшим за последние годы

За три квартала текущего года иностранными гражданами в России совершено порядка 21 тыс. преступлений, это наименьший показатель за последние годы. Об этом со ссылкой на данные МВД РФ сообщает ТАСС.

За три квартала текущего года иностранными гражданами в России совершено порядка 21 тыс. преступлений, это наименьший показатель за последние годы. Об этом со ссылкой на данные МВД РФ сообщает ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства в России совершено 20,6 тыс. преступлений, это на 39,5% меньше, чем за январь - сентябрь 2025 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ - 16,7 тыс. преступлений (-42,4%), их удельный вес составил 80,9%", - следует из сообщения.

Отмечается, что количество зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства уменьшилось на 18,9%, до 5,8 тыс.

По сравнению с предыдущими годами, число зарегистрированных преступлений, совершенных иностранцами на территории России, стало наименьшим. Так, за январь - сентябрь 2025 года зафиксировано 34,1 тыс., в 2024-м - 30,2 тыс., в 2023-м - 31,2 тыс., в 2022-м - 30,9 тыс. 

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Теги:
#мигранты
#2026 год
#преступления
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