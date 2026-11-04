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Политика

Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах

Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт с Ираном послужил одной из причин неудач Республиканской партии на промежуточных выборах в стране.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт с Ираном послужил одной из причин неудач Республиканской партии на промежуточных выборах в стране.

"Иран был частью этого", - отметил он в беседе с журналистами газеты The Wall Street Journal. "Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы поступил так и снова", - сказал американский лидер, комментируя свое решение ударить по Ирану.

По прогнозам ведущих СМИ, демократы по итогам промежуточных выборов получат контроль над обеими палатами Конгресса. До недавнего времени большинство в них было у республиканцев.

США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#причина
#выборы
#республиканцы
#неудача
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