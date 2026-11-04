Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт с Ираном послужил одной из причин неудач Республиканской партии на промежуточных выборах в стране.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт с Ираном послужил одной из причин неудач Республиканской партии на промежуточных выборах в стране.

"Иран был частью этого", - отметил он в беседе с журналистами газеты The Wall Street Journal. "Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы поступил так и снова", - сказал американский лидер, комментируя свое решение ударить по Ирану.

По прогнозам ведущих СМИ, демократы по итогам промежуточных выборов получат контроль над обеими палатами Конгресса. До недавнего времени большинство в них было у республиканцев.

США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.