ВС РФ ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.