Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Безопасность
ВС РФ ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
4 ноября 2026 / 13:15
© Минобороны России/ТАСС
Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.
Также по теме:
03.11.2026 17:58Песков: нежелающие воевать за Киев могут сдаваться в плен ВС РФ
03.11.2026 15:45Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 265 беспилотников ВСУ
02.11.2026 18:15Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 925 военных
30.10.2026 19:58Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ
Актуально