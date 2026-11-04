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ВС РФ ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

ВС РФ ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры ВС РФ ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#всу
#вс рф
#удар
#объекты
#транспорт
#инфраструктура
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