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Епископ Кирилл заявил, что Пресвятая Богородица остается символом единства России

Епископ Кирилл заявил, что Пресвятая Богородица остается символом единства России Епископ Кирилл заявил, что Пресвятая Богородица остается символом единства России

Пресвятая Богородица неизменно является для России символом единства. Об этом заявил ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) в интервью агентству ТАСС.

Пресвятая Богородица неизменно является для России символом единства. Об этом заявил ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) в интервью агентству ТАСС.

"Россию не случайно называют Домом Пресвятой Богородицы. Сама Пресвятая Богородица остается символом единства. Она в разных иконах являла множество случаев живой, действенной помощи нашим предкам - и на полях войны, и в обычной жизни, при природных катаклизмах", - отметил он.

Епископ также обратил внимание, что исторический опыт говорит о братском сосуществовании народов России, а сама идея братства отражена во всех традиционных религиях. 

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Теги:
#россия
#единство
#символ
#пресвятая богородица
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