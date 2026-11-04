Епископ Кирилл заявил, что Пресвятая Богородица остается символом единства России

Пресвятая Богородица неизменно является для России символом единства. Об этом заявил ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) в интервью агентству ТАСС .

Пресвятая Богородица неизменно является для России символом единства. Об этом заявил ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) в интервью агентству ТАСС.

"Россию не случайно называют Домом Пресвятой Богородицы. Сама Пресвятая Богородица остается символом единства. Она в разных иконах являла множество случаев живой, действенной помощи нашим предкам - и на полях войны, и в обычной жизни, при природных катаклизмах", - отметил он.

Епископ также обратил внимание, что исторический опыт говорит о братском сосуществовании народов России, а сама идея братства отражена во всех традиционных религиях.