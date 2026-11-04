Американский предприниматель Илон Маск после оглашения первых результатов промежуточных выборов в США пошутил, что его \"космические лазеры\" для вмешательства в голосование не сработали.

Американский предприниматель Илон Маск после оглашения первых результатов промежуточных выборов в США пошутил, что его "космические лазеры" для вмешательства в голосование не сработали.

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", - указал он в соцсети Х.

По данным агентства Associated Press, демократы получат по меньшей мере 53 места в Сенате Конгресса США по итогам промежуточных выборов, что обеспечит им контроль над верхней палатой. По прогнозам ведущих американских СМИ, Демпартия также получит контроль над Палатой представителей.

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в 36 штатах проводились выборы губернаторов, сообщает ТАСС.