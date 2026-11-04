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Экономика

"Известия": более 58% жителей России рассчитывают на индексацию зарплат

"Известия": более 58% жителей России рассчитывают на индексацию зарплат "Известия": более 58% жителей России рассчитывают на индексацию зарплат

Более половины работающих граждан РФ (около 58%) рассчитывают на индексацию зарплаты в следующем году, это стало рекордным показателем как минимум с 2020 года. Об этом со ссылкой на данные исследования SuperJob пишут \"Известия\".

Более половины работающих граждан РФ (около 58%) рассчитывают на индексацию зарплаты в следующем году, это стало рекордным показателем как минимум с 2020 года. Об этом со ссылкой на данные исследования SuperJob пишут "Известия".

Как отмечается, в 2020 году на прибавку к зарплате рассчитывали 36% респондентов. "Известия" обращают внимание, что показатель может быть рекордным по меньшей мере с 2020 года, так как ранее исследование не проводилось.

Более всего повышение зарплаты ждут работающие россияне младше 35 лет (65%). При этом на прибавку к зарплате мужчины надеются чуть чаще женщин, указывает издание.

Кроме того, пересмотра оклада преимущественно ожидают сотрудники, которые получают от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (64%).

Исследование проводилось в октябре среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу и проживающих в 383 населенных пунктах РФ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#индексация
#зарплаты
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