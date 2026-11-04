Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина близки к договоренностям об урегулировании.
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Политика
Трамп считает, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании
4 ноября 2026 / 14:13
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина близки к договоренностям об урегулировании.
В материале указывается, что американский лидер "выразил оптимизм касательно подвижек в российско-украинских переговорах".
"На мой взгляд, обе стороны сегодня на том этапе, что они намерены сказать "давайте заключим сделку", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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