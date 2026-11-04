Трамп считает, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина близки к договоренностям об урегулировании.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина близки к договоренностям об урегулировании.

В материале указывается, что американский лидер "выразил оптимизм касательно подвижек в российско-украинских переговорах".

"На мой взгляд, обе стороны сегодня на том этапе, что они намерены сказать "давайте заключим сделку", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.