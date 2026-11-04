Патриарх Кирилл направил президенту поздравление с Днем народного единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем народного единства, пожелав ему крепкого здоровья и долголетия, помощи Божией в высоком и ответственном служении на пользу Отечества. Текст послания опубликован на сайте Московской Патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем народного единства, пожелав ему крепкого здоровья и долголетия, помощи Божией в высоком и ответственном служении на пользу Отечества. Текст послания опубликован на сайте Московской Патриархии.

"Этот праздник напоминает нам об одном из ключевых событий достославной истории Отечества, когда наши предки, сплотившись, смогли преодолеть смуту и отстоять независимость родной страны", - следует из поздравления.

Отмечается, что нынешнее благополучие и могущество России основывается не только на экономической и политической стабильности, но и на духовно-нравственных устоях. Единство, основанное на крепкой вере, исторической памяти и уважении к традициям, позволяет российскому народу с достоинством отвечать на любые вызовы, указал патриарх.

"Особую благодарность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви, а также за содействие в реализации ее значимых инициатив, направленных на сплочение народа, утверждение в жизни людей непреходящих нравственных идеалов, сохранение богатого духовного и культурного наследия нашей страны", - подчеркнул предстоятель РПЦ, сообщает ТАСС.