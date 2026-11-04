ЦИК Израиля официально утвердил результаты выборов в Кнессет

Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты состоявшихся 27 октября выборов в Кнессет, передает телеканал N12.

Отмечается, что "все обращения от партий рассмотрены, нарушений, которые могли бы повлиять на честность выборов, не выявлено".

В среду ЦИК передаст результаты выборов президенту Израиля Ицхаку Герцогу, после чего тот начнет консультации с лидерами партий, прошедших в парламент 26-го созыва, для определения имени депутата, которому будет поручено формирование правительства.

По итогам парламентских выборов ни одна политическая сила не получила решающего преимущества. После обработки 100% бюллетеней первой стала правая партия "Ликуд" во главе с нынешним премьером Биньямином Нетаньяху, получив 27 мандатов в 120-местном Кнессете. Второе место у ведущей оппозиционной партии "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, ей достанется 21 кресло.

В целом блок партии "Ликуд" и союзных ей ультраправых и религиозных сил, составляющих нынешнюю правящую коалицию, получает 53 из 120 мандатов в Кнессете, а объединенная оппозиция - 48 мест. Еще 19 кресел отойдут арабским партиям.

При этом для формирования новой правящей коалиции необходимо большинство в 61 мандат. Если никто из претендентов на пост главы правительства еврейского государства не сможет сформировать устойчивую коалицию, спустя 90 дней будут назначены перевыборы, сообщает ТАСС.