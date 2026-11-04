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Лингвисты "Грамота.ру" обратили внимание на неверное примнение слова "могнуть"

Лингвисты "Грамота.ру" обратили внимание на неверное примнение слова "могнуть" Лингвисты "Грамота.ру" обратили внимание на неверное примнение слова "могнуть"

Глагол \"могнуть\" в молодежном сленге, означающий \"превзойти кого-то в чем-то\", часто употребляется неверно. На это со ссылкой на лингвистов портала \"Грамота.ру\" обращает внимание ТАСС.

Глагол "могнуть" в молодежном сленге, означающий "превзойти кого-то в чем-то", часто употребляется неверно. На это со ссылкой на лингвистов портала "Грамота.ру" обращает внимание ТАСС.

"Слово "могнуть" часто применяется неправильно теми, кто не владеет сленгом. "Могнуть" означает "превзойти кого-то в чем-то, оказаться лучше", но не значит, например, "выявить, поймать и наказать", как полагают авторы ролика про неотвратимость наказания преступника", - следует из сообщения.

Отмечается, что в русском языке популярность этого слова усиливается из-за сходства с исконно русским глаголом "мочь".

Вместе с тем, несмотря на победу mogging в одной из англоязычных акций "Слово года", глагол "могнуть" не войдет в шорт-лист акции "Слово года" по версии Грамоты.

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Теги:
#использование
#слово
#лингвисты
#могнуть
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