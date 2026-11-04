В России предложили гасить ипотеку семьям с пятью детьми

Государство должно полностью погашать задолженность по ипотеке семей с пятью и более детьми. Об этом заявил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников в интервью агентству ТАСС .

Государство должно полностью погашать задолженность по ипотеке семей с пятью и более детьми. Об этом заявил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников в интервью агентству ТАСС.

Он считает, что процентная ставка по ипотеке должна снижаться по мере увеличения числа детей в семье. Вместе с тем, по словам собеседника агентства, это не единственный механизм поддержки.

"При наличии трех и более детей должен задействоваться второй механизм. Это вопрос погашения оставшейся невыплаченной ипотеки. Если в семье три ребенка, речь идет о том, что это погашение 50%, четыре ребенка - 75%, а пять детей и более - стопроцентное погашение ипотеки", - отметил он.

Праздников также указал, что партия в координации с экспертами провела оценку экономических возможностей государства и пришла к заключению, что "такие возможности имеются".