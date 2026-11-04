Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Участниками торжественной церемонии вместе с главой государства стали представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Участниками торжественной церемонии вместе с главой государства стали представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Перед началом церемонии Путин поприветствовал представителей религиозных конфессий. Затем под звуки военного оркестра президент вместе с Патриархом Кириллом возложили к подножию памятника букеты алых роз. После этого букеты красных гвоздик возложили представители молодежных организаций и религиозные деятели.

В России День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Впервые его отметили в 2005 году. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, сообщает ТАСС.