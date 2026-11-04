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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 972 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 972 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 972 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
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