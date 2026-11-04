Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 972 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ
4 ноября 2026 / 15:45
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 972 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 972 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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