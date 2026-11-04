Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2026 / 18:17
КОТИРОВКИ
USD
04/11
81.6699
EUR
04/11
91.6010
Новости часа
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России
Москва
4 ноября 2026 / 18:17
Котировки
USD
04/11
currency
81.6699
0.0000
EUR
04/11
currency
91.6010
0.0000
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика

В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине

В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

"Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Совсем скоро состоится очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные гуманитарные усилия первой леди США Мелании Трамп. Мы надеемся, что все это будет продолжено", - сказал Песков.

На вопрос, не будет ли Конгресс препятствовать таким усилиям Трампа, представитель Кремля ответил: "Это внутреннее дело в Америке", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#трамп
#украина
#кремль
#выборы
#усилия
Также по теме:
04.11.2026 17:43
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО
04.11.2026 14:13
Трамп считает, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании
04.11.2026 13:43
Маск отметил, что "космические лазеры" для вмешательства в выборы не сработали
04.11.2026 12:59
Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах
04.11.2026 11:59
Демократы получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США
03.11.2026 20:15
Трамп: США к концу года прекратят финансировать Израиль
03.11.2026 16:58
Трамп назвал "сущим пустяком" расходы в $30 млрд на конфликт с Ираном
03.11.2026 12:47
Кремль подтвердил дату переговоров Москвы, Вашингтона и Киева
02.11.2026 20:49
Хаменеи дал правительству право вести диалог с США
02.11.2026 17:15
Трамп убежден, что выиграл бы Вьетнамскую войну "за неделю"
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:43
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО
16:31
Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России
16:15
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества между МО
15:59
В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ
15:31
Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
15:15
В России предложили гасить ипотеку семьям с пятью детьми
14:58
Лингвисты "Грамота.ру" обратили внимание на неверное примнение слова "могнуть"
14:45
ЦИК Израиля официально утвердил результаты выборов в Кнессет
14:32
Патриарх Кирилл направил президенту поздравление с Днем народного единства
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО