В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

"Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Совсем скоро состоится очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные гуманитарные усилия первой леди США Мелании Трамп. Мы надеемся, что все это будет продолжено", - сказал Песков.

На вопрос, не будет ли Конгресс препятствовать таким усилиям Трампа, представитель Кремля ответил: "Это внутреннее дело в Америке", сообщает ТАСС.