Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.
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Политика
В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
4 ноября 2026 / 15:59
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Россия надеется, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.
"Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Совсем скоро состоится очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные гуманитарные усилия первой леди США Мелании Трамп. Мы надеемся, что все это будет продолжено", - сказал Песков.
На вопрос, не будет ли Конгресс препятствовать таким усилиям Трампа, представитель Кремля ответил: "Это внутреннее дело в Америке", сообщает ТАСС.
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