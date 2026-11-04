Россия и Казахстан подписали план сотрудничества между МО

Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

Подписи под документом поставили главы министерств обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов.

Белоусов посещает Казахстан с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой МО республики, сообщает ТАСС.