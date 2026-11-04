Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2026 / 18:18
КОТИРОВКИ
USD
04/11
81.6699
EUR
04/11
91.6010
Новости часа
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России
Москва
4 ноября 2026 / 18:18
Котировки
USD
04/11
currency
81.6699
0.0000
EUR
04/11
currency
91.6010
0.0000
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетика / Нефть и газ
Экономика

Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России

Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России

Венгрия готовится, возможно, полностью отказаться от закупки природного газа в России и продолжает снижать поставки российской нефти. Такое заявление сделала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, комментируя планы ЕС ввести всесторонний запрет на использование российских энергоносителей.

Венгрия готовится, возможно, полностью отказаться от закупки природного газа в России и продолжает снижать поставки российской нефти. Такое заявление сделала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, комментируя планы ЕС ввести всесторонний запрет на использование российских энергоносителей.

"Евросоюз установил четкий срок для поэтапного отказа от российского газа - осень 2027 года", - отметила она в интервью интернет-изданию Telex.

Столь же неопределенно министр ответила и на вопрос относительно поставок российской нефти, которые пока не запрещены Евросоюзом, но против которых были применены американские санкции. "США предоставили Венгрии исключение, действующее до 21 ноября 2026 года, из режима санкций, которые в противном случае могли бы привести к введению штрафных пошлин в отношении стран, импортирующих российскую сырую нефть. Это касается сырой нефти, закупаемой у компаний "Лукойл" и "Роснефть", - отметила Орбан.

По ее словам, венгерская компания MOL "работает над созданием условий для адаптации своих нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы в перспективе перейти на сырую нефть из других источников", в частности, через Адриатический трубопровод из Хорватии, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#венгрия
#газ
#отказ
Также по теме:
03.11.2026 19:45
Цена нефти Brent впервые с 8 октября опускалась ниже $101 за баррель
03.11.2026 15:14
В Румынии заявили, что уже не зависят от газа из России
02.11.2026 21:22
Казахстан заявил о приостановке прокачки по нефтепроводу Атырау - Самара
02.11.2026 19:58
Стоимость нефти Brent впервые с 16 октября опустилась ниже $105
02.11.2026 13:59
Цена нефти Brent впервые с 21 октября опустилась ниже $109 за баррель
02.11.2026 13:32
Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину
30.10.2026 16:58
Цена нефти Brent на ICE демонстрирует рост почти на 2,5%
30.10.2026 13:45
Стоимость нефти Brent на ICE выросла почти на 3%
29.10.2026 18:30
Путин: Россия является одним из мировых лидеров в энергетике
28.10.2026 16:58
Цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года поднялась выше $1 150
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:43
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО
16:31
Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России
16:15
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества между МО
15:59
В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ
15:31
Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
15:15
В России предложили гасить ипотеку семьям с пятью детьми
14:58
Лингвисты "Грамота.ру" обратили внимание на неверное примнение слова "могнуть"
14:45
ЦИК Израиля официально утвердил результаты выборов в Кнессет
14:32
Патриарх Кирилл направил президенту поздравление с Днем народного единства
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО