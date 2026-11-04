Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России

Венгрия готовится, возможно, полностью отказаться от закупки природного газа в России и продолжает снижать поставки российской нефти. Такое заявление сделала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, комментируя планы ЕС ввести всесторонний запрет на использование российских энергоносителей.

Венгрия готовится, возможно, полностью отказаться от закупки природного газа в России и продолжает снижать поставки российской нефти. Такое заявление сделала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, комментируя планы ЕС ввести всесторонний запрет на использование российских энергоносителей.

"Евросоюз установил четкий срок для поэтапного отказа от российского газа - осень 2027 года", - отметила она в интервью интернет-изданию Telex.

Столь же неопределенно министр ответила и на вопрос относительно поставок российской нефти, которые пока не запрещены Евросоюзом, но против которых были применены американские санкции. "США предоставили Венгрии исключение, действующее до 21 ноября 2026 года, из режима санкций, которые в противном случае могли бы привести к введению штрафных пошлин в отношении стран, импортирующих российскую сырую нефть. Это касается сырой нефти, закупаемой у компаний "Лукойл" и "Роснефть", - отметила Орбан.

По ее словам, венгерская компания MOL "работает над созданием условий для адаптации своих нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы в перспективе перейти на сырую нефть из других источников", в частности, через Адриатический трубопровод из Хорватии, сообщает ТАСС.