Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО

Президент США Дональд Трамп может выместить на ЕС и НАТО свое недовольство поражением республиканцев на состоявшихся 3 ноября американских промежуточных выборах. Соответствующую точку зрения изложило европейское издание Politico.

Президент США Дональд Трамп может выместить на ЕС и НАТО свое недовольство поражением республиканцев на состоявшихся 3 ноября американских промежуточных выборах. Соответствующую точку зрения изложило европейское издание Politico.

Газета называет результаты выборов в Конгресс США катастрофой для Трампа, референдумом против его лидерства, по итогам которого демократы выиграли даже в штатах, где они не побеждали на протяжении десятилетий, например, в Канзасе.

В связи с этим подчеркивается, что Европе следует с осторожностью реагировать на итоги выборов, так как вашингтонская администрация может готовить встречные действия и выместить негодование на НАТО и ЕС, в результате чего напряженность в отношениях между Европой и США только усилится.

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы. Американские граждане избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов. Согласно оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который приступит к работе в новом составе с 3 января 2027 года. В настоящее время большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев, сообщает ТАСС.