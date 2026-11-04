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Экономика

Туск признал, что оборонные расходы стали причиной дефицита бюджета

Туск признал, что оборонные расходы стали причиной дефицита бюджета Туск признал, что оборонные расходы стали причиной дефицита бюджета

Оборонные расходы в Польше стали причиной рекордно высокого за последние годы дефицита бюджета, который составляет 7% ВВП. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в беседе с журналистами, передает телеканал TVP Info.

Оборонные расходы в Польше стали причиной рекордно высокого за последние годы дефицита бюджета, который составляет 7% ВВП. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в беседе с журналистами, передает телеканал TVP Info.

"Это не случайно, что у нас дефицит 7%, тогда как мы тратим 7% на оборону и безопасность. Но у нас нет выбора", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Андреем Бабишем.

Туск также призвал государства "старой Европы" выделять больше средств на военные расходы и подверг критике те страны ЕС, которые выступили за сокращение соответствующей статьи в бюджете объединения.

В 2026 году в Польше выделили на оборону $54,5 млрд, или рекордные среди государств НАТО 4,81% ВВП, сообщает ТАСС.

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Теги:
#оборона
#бюджет
#туск
#дефицит
#расходы
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