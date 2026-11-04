Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ

Ответ Ирана в случае повторения агрессии США будет более масштабным. Об этом сказано в послании верховного руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

Ответ Ирана в случае повторения агрессии США будет более масштабным. Об этом сказано в послании верховного руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

Отмечается, что "осуществление Ираном контроля над Ормузским проливом и уничтожение военных баз США в странах региона были ответом на агрессию и преступления американского руководства в ходе третьей навязанной войны".

Хаменеи акцентировал, что действия исламской республики также являются частью борьбы против империализма, которую Тегеран ведет по собственной инициативе в регионе. В случае повторения агрессии эта борьба "примет гораздо более широкие масштабы", подчеркнул он.

Кроме того, Хаменеи указал, что события в Персидском заливе развеяли "миф о непобедимости США". Те, кто рассчитывает с помощью уступок положить конец враждебности США по отношению к иранскому народу, "глубоко ошибаются", зключил он, сообщает ТАСС.