Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2026 / 19:51
КОТИРОВКИ
USD
04/11
81.6699
EUR
04/11
91.6010
Новости часа
Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход
Москва
4 ноября 2026 / 19:51
Котировки
USD
04/11
currency
81.6699
0.0000
EUR
04/11
currency
91.6010
0.0000
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Иранский кризис
Безопасность

Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ

Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ

Ответ Ирана в случае повторения агрессии США будет более масштабным. Об этом сказано в послании верховного руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

Ответ Ирана в случае повторения агрессии США будет более масштабным. Об этом сказано в послании верховного руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

Отмечается, что "осуществление Ираном контроля над Ормузским проливом и уничтожение военных баз США в странах региона были ответом на агрессию и преступления американского руководства в ходе третьей навязанной войны".

Хаменеи акцентировал, что действия исламской республики также являются частью борьбы против империализма, которую Тегеран ведет по собственной инициативе в регионе. В случае повторения агрессии эта борьба "примет гораздо более широкие масштабы", подчеркнул он.

Кроме того, Хаменеи указал, что события в Персидском заливе развеяли "миф о непобедимости США". Те, кто рассчитывает с помощью уступок положить конец враждебности США по отношению к иранскому народу, "глубоко ошибаются", зключил он, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#ответ
#агрессия
#хаменеи
Также по теме:
04.11.2026 17:59
Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана
04.11.2026 17:32
Bloomberg: Демпартия получает 232 места в Палате представителей Конгресса
04.11.2026 16:43
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО
04.11.2026 15:59
В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
04.11.2026 14:13
Трамп считает, что Москва и Киев близки к договоренностям об урегулировании
04.11.2026 13:43
Маск отметил, что "космические лазеры" для вмешательства в выборы не сработали
04.11.2026 12:59
Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах
04.11.2026 11:59
Демократы получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США
03.11.2026 20:15
Трамп: США к концу года прекратят финансировать Израиль
03.11.2026 16:58
Трамп назвал "сущим пустяком" расходы в $30 млрд на конфликт с Ираном
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:59
Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана
17:45
У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход
17:32
Bloomberg: Демпартия получает 232 места в Палате представителей Конгресса
17:15
Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ
16:59
Туск признал, что оборонные расходы стали причиной дефицита бюджета
16:43
Politico: Трамп может выместить недовольство после выборов на ЕС и НАТО
16:31
Венгрия к осени 2027 года намерена отказаться от газа из России
16:15
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества между МО
15:59
В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 972 беспилотника ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО