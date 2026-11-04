Bloomberg: Демпартия получает 232 места в Палате представителей Конгресса

Демпартия получает не менее 232 мест в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Соответствующий прогноз распространило агентство Bloomberg .

Демпартия получает не менее 232 мест в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Соответствующий прогноз распространило агентство Bloomberg.

По данным на 14:10 мск, Республиканской партии, согласно оценкам Bloomberg, пока достаются 139 мандатов. В Сенате у демократов, предварительно, 54 места, у республиканцев - 44.

Некоторое время назад телеканал NBC News информировал о том, что по итогам промежуточным выборов демократы в Палате представителей могут получить 258 кресел, республиканцы - 177. Для получения большинства у одной из партий должно быть 218 мест.

В Соединенных Штатах 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американские граждане избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов, сообщает ТАСС.