У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход

В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС .

В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС.

Участниками шествия стали учащиеся духовных школ, представители православной общественности и органов власти, духовенство Нижегородской епархии и добровольцы. Согласно данным организаторов, всего порядка 5 тыс. человек.

Они прошли крестным ходом от стен Нижегородского кремля до Площади Народного Единства, после чего состоялась церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.