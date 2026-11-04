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У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход

У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход

В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС.

В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС.

Участниками шествия стали учащиеся духовных школ, представители православной общественности и органов власти, духовенство Нижегородской епархии и добровольцы. Согласно данным организаторов, всего порядка 5 тыс. человек.

Они прошли крестным ходом от стен Нижегородского кремля до Площади Народного Единства, после чего состоялась церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

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Теги:
#крестный ход
#нижегородский кремль
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