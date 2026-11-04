В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС.
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Общество
У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход
4 ноября 2026 / 17:45
© Олег Булыгин/ Правительство Нижегородской области/ТАСС
В Нижнем Новгороде в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства прошел крестный ход, сообщает ТАСС.
Участниками шествия стали учащиеся духовных школ, представители православной общественности и органов власти, духовенство Нижегородской епархии и добровольцы. Согласно данным организаторов, всего порядка 5 тыс. человек.
Они прошли крестным ходом от стен Нижегородского кремля до Площади Народного Единства, после чего состоялась церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
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