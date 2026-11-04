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Безопасность

Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана

Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана

США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.

США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.

"В этом нет нужды. Мы их вывели из строя уже на 90%. Поэтому мне это не нужно", - отметил политик, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#иран
#ядерное оружие
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