Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана

США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.

США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.

"В этом нет нужды. Мы их вывели из строя уже на 90%. Поэтому мне это не нужно", - отметил политик, сообщает ТАСС.