США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Безопасность
Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана
4 ноября 2026 / 17:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
США не видят необходимости использовать ядерное оружие против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью газете Politico.
"В этом нет нужды. Мы их вывели из строя уже на 90%. Поэтому мне это не нужно", - отметил политик, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
04.11.2026 17:15Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ
04.11.2026 15:59В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит усилия по Украине
04.11.2026 12:59Трамп назвал одну из причин поражения республиканцев на выборах
03.11.2026 20:15Трамп: США к концу года прекратят финансировать Израиль
Актуально