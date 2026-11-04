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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 160 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 160 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 195 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 180, "Центр" - свыше 335, "Восток" - до 200 и "Днепр" - до 30 военных. 

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Теги:
#всу
#потери
#сутки
#военные
#сво
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