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Путин заявил, что сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России

Путин заявил, что сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России Путин заявил, что сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России

Сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международной недели \"Народы России\".

Сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международной недели "Народы России".

Он отметил, что в ополчение Минина и Пожарского, собранное на нижегородской земле, пришли простые люди, причем люди самых разных национальностей. "Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля, и с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов играла и играет ключевую роль", - указал глава государства. 

По его словам, необходимо пресекать любые попытки разжигания розни между людьми. 

"Межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, так как эта сфера очень чувствительная и важно учитывать, что жизнь не стоит на месте - появляются новые, нередко крайне опасные вызовы. Необходимо пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми", - подчеркнул российский лидер, сообщает ТАСС.  

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Теги:
#россия
#путин
#сплоченность
#народы
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