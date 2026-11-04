Черногория может присоединится к ЕС в 2027 году

Черногория может завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу до конца текущего года, что позволит ей получить членство в сообществе на саммите в июне 2027 года. Об этом сказано в ежегодном докладе Еврокомиссии по расширению.

Черногория может завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу до конца текущего года, что позволит ей получить членство в сообществе на саммите в июне 2027 года. Об этом сказано в ежегодном докладе Еврокомиссии по расширению.

"ЕК полагает, что переговоры о вступлении в ЕС реально могут быть завершены до конца 2026 года", - следует из документа. Отмечается, что это будет первый случай с 2011 года, когда переговоры о членстве завершила Хорватия.

Так, завершение переговоров в конце 2026 года позволит подписать соглашение о вхождении Черногории в состав ЕС спустя полгода, то есть на июньском саммите следующего года. После этого страны ЕС должны будут ратифицировать документ, что позволит Черногории до конца 2027 года стать 28-м членом объединения, сообщает ТАСС.