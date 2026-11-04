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Политика

Президент ЮАР оценил итоги выборов в США

Президент ЮАР оценил итоги выборов в США Президент ЮАР оценил итоги выборов в США

Результаты промежуточных выборов в США могут открыть новую эру в международных отношениях. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в беседе с журналистами на избирательном участке в Йоханнесбурге, где он отдал свой голос на выборах в местные органы власти.

Результаты промежуточных выборов в США могут открыть новую эру в международных отношениях. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в беседе с журналистами на избирательном участке в Йоханнесбурге, где он отдал свой голос на выборах в местные органы власти.

"Народ Америки сказал свое слово, и Демократическая партия взяла под контроль Сенат и Палату представителей Конгресса. Я думаю, что это откроет новую эру в международных отношениях", - отметил политик.

Он выразил надежду, что успех Демпартии будет способствовать улучшению отношений между ЮАР и США. "Надеемся, что мы сможем найти правильный путь вперед как в геополитике, так и в вопросах торговли и инвестиций", - указал Рамапоса.

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы. Американские граждане избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов. Согласно последним данным американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который приступит к работе в новом составе 3 января 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#президент
#выборы
#юар
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