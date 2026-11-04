Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что вице-премьер королевства Карлос Куэрпо примет на себя руководство министерством транспорта.

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что вице-премьер королевства Карлос Куэрпо примет на себя руководство министерством транспорта.

"Я уведомил короля Филиппа VI о том, что решил, что первый заместитель председателя правительства Карлос Куэрпо временно возьмет на себя руководство министерством транспорта" - сказал Санчес, трансляция выступления которого велась на сайте кабмина.

Некоторое время назад Оскар Пуэнте сложил с себя полномочия руководителя ведомства. Решение было принято после ж/д катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча).

Утром 28 октября недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. В составах находились около 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали 69 человек, сообщает ТАСС.