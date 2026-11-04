Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 ноября 2026 / 21:27
КОТИРОВКИ
USD
04/11
81.6699
EUR
04/11
91.6010
Новости часа
Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс Президент ЮАР оценил итоги выборов в США
Москва
4 ноября 2026 / 21:27
Котировки
USD
04/11
currency
81.6699
0.0000
EUR
04/11
currency
91.6010
0.0000
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
4 ноября 2026 / 13:34
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
3 ноября 2026 / 13:56
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
3 ноября 2026 / 13:46
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика

Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс

Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что вице-премьер королевства Карлос Куэрпо примет на себя руководство министерством транспорта.

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что вице-премьер королевства Карлос Куэрпо примет на себя руководство министерством транспорта.

"Я уведомил короля Филиппа VI о том, что решил, что первый заместитель председателя правительства Карлос Куэрпо временно возьмет на себя руководство министерством транспорта" - сказал Санчес, трансляция выступления которого велась на сайте кабмина.

Некоторое время назад Оскар Пуэнте сложил с себя полномочия руководителя ведомства. Решение было принято после ж/д катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча).

Утром 28 октября недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. В составах находились около 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали 69 человек, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#испания
#руководство
#вице-премьер
#минтранс
Также по теме:
04.11.2026 18:31
Черногория может присоединится к ЕС в 2027 году
04.11.2026 10:58
Трамп заявил, что Европа разваливается
03.11.2026 20:31
Песков: европейцы долго не могут определиться, кто у них получит право вести диалог с РФ
03.11.2026 19:59
ЦИК Болгарии подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента
03.11.2026 18:15
Лукашенко: Белоруссия не намерена ловить нелегалов, идущих в ЕС
03.11.2026 17:45
Иран пригрозил ударами по американским военным объектам в Европе
03.11.2026 16:32
Пресс-секретарь Навроцкого считает Туска диктатором
03.11.2026 13:57
Лукашенко считает, что Трамп помешал Европе развязать ядерный конфликт
02.11.2026 20:14
Стубб: разговор с Путиным послужил элементом сдерживания
02.11.2026 19:45
Петр Павел заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Впервые мусульманин избран в Сенат США
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Светов: после выборов в США вектор поддержки Украины изменится
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Политолог Солонников: если демократы проиграют, США ждут волнения
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
18:59
Вице-премьер Испании временно возглавит Минтранс
18:45
Президент ЮАР оценил итоги выборов в США
18:31
Черногория может присоединится к ЕС в 2027 году
18:30
Путин заявил, что сплоченность народов играет ключевую роль в судьбе России
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных
17:59
Трамп: США не нужно применять ядерное оружие против Ирана
17:45
У стен Нижегородского кремля состоялся крестный ход
17:32
Bloomberg: Демпартия получает 232 места в Палате представителей Конгресса
17:15
Хаменеи: агрессия США повлечет более масштабный ответ
16:59
Туск признал, что оборонные расходы стали причиной дефицита бюджета
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО