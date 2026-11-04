Каллас рассчитывает, что демократы в Конгрессе США обеспечат поддержку Украины

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас рассчитывает, что Демократическая партия в Конгрессе США обеспечит \"продолжение поддержки Украины\". С соответствующим заявлением она выступила на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас рассчитывает, что Демократическая партия в Конгрессе США обеспечит "продолжение поддержки Украины". С соответствующим заявлением она выступила на пресс-конференции в Брюсселе.

"Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что новый Конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины", - сказала Каллас, сообщает ТАСС.