Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас рассчитывает, что Демократическая партия в Конгрессе США обеспечит \"продолжение поддержки Украины\". С соответствующим заявлением она выступила на пресс-конференции в Брюсселе.
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Политика
Каллас рассчитывает, что демократы в Конгрессе США обеспечат поддержку Украины
4 ноября 2026 / 19:14
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас рассчитывает, что Демократическая партия в Конгрессе США обеспечит "продолжение поддержки Украины". С соответствующим заявлением она выступила на пресс-конференции в Брюсселе.
"Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что новый Конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины", - сказала Каллас, сообщает ТАСС.
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