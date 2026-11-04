Россия никогда никому не угрожает. На это обратил внимание президент Владимир Путин во время церемонии вручения наград в Кремле.
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Политика
Путин заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству
4 ноября 2026 / 19:30
© Владимир Гердо/ ТАСС
Россия никогда никому не угрожает. На это обратил внимание президент Владимир Путин во время церемонии вручения наград в Кремле.
"Особенно важно сейчас, чтобы во многих, в том числе не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели на политическом уровне, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает", - сказал глава государства, обращаясь к иностранцам, удостоенным госнаград.
"Во-вторых, Россия стремится к сотрудничеству", - отметил он, сообщает ТАСС.
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