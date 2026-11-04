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Пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады

Пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады Пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады

Российская пловчиха Серафима Фокина одержала победу в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

Российская пловчиха Серафима Фокина одержала победу в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

Россиянка продемонстрировала результат 27,28 секунды. Для нее это вторая победа на юношеской Олимпиаде. Ранее Фокина выиграла дистанцию 100 метров баттерфляем.

Всего в активе сборной России три золотые и две серебряные награды на нынешнем турнире.

Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые принимает Африка. В Играх участвуют порядка 2 700 атлетов, которые соревнуются в 25 видах спорта.

В сборной России 13 человек, они выступают с национальной символикой, сообщает ТАСС.

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Теги:
#золотая медаль
#олимпиада
#пловчиха
#фокина
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