Российская пловчиха Серафима Фокина одержала победу в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
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Спорт
Пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады
4 ноября 2026 / 19:45
© Егор Алеев/ ТАСС
Российская пловчиха Серафима Фокина одержала победу в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
Россиянка продемонстрировала результат 27,28 секунды. Для нее это вторая победа на юношеской Олимпиаде. Ранее Фокина выиграла дистанцию 100 метров баттерфляем.
Всего в активе сборной России три золотые и две серебряные награды на нынешнем турнире.
Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые принимает Африка. В Играх участвуют порядка 2 700 атлетов, которые соревнуются в 25 видах спорта.
В сборной России 13 человек, они выступают с национальной символикой, сообщает ТАСС.
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