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Вэнс: причина поражения республиканцев на выборах - конфликт с Ираном

Вэнс: причина поражения республиканцев на выборах - конфликт с Ираном Вэнс: причина поражения республиканцев на выборах - конфликт с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает конфликт с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах, которые состоялись 3 ноября.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает конфликт с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах, которые состоялись 3 ноября.

"Причина поражения республиканцев - это война с Ираном. Вчера ночью сам президент США Дональд Трамп заявил об этом. Если вы хотите доказывать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет оправдана, пожалуйста. Соглашайтесь или не соглашайтесь, по крайней мере это честно. Но всем известно, почему мы проиграли. И любой откровенный разговор о том, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого. Я неизменно сохраняю надежду на нашу страну", - указал он в соцсети X.

В числе других факторов вице-президент выделил рост инфляции и отношения с Израилем. Вместе с тем он отметил, что многие американские граждане, поддержавшие Трампа в 2024 году, во вторник отдали голоса за Демпартию, сообщает ТАСС.

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Теги:
#иран
#поражение
#война
#выборы
#вэнс
#республиканцы
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