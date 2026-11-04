Швейцария вслед за ЕС отменила санкции против Усманова и Фридмана

Швейцария вслед за Европейским союзом исключила из своих санкционных списков российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Швейцария вслед за Европейским союзом исключила из своих санкционных списков российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Согласно этим данным, ограничительные меры также отменены в отношении бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Кроме того, из черного списка исключена организация Redbird Corporate Services Ltd.

Еще три фигуранта были исключены из санкционного перечня в связи со смертью, сообщает ТАСС.