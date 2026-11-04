Швейцария вслед за Европейским союзом исключила из своих санкционных списков российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).
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Политика
Швейцария вслед за ЕС отменила санкции против Усманова и Фридмана
4 ноября 2026 / 20:18
© Дмитрий Астахов/ ТАСС
Швейцария вслед за Европейским союзом исключила из своих санкционных списков российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).
Согласно этим данным, ограничительные меры также отменены в отношении бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Кроме того, из черного списка исключена организация Redbird Corporate Services Ltd.
Еще три фигуранта были исключены из санкционного перечня в связи со смертью, сообщает ТАСС.
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