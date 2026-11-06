Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел прошедшей ночью телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждались в том числе контакты американцев с Россией. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
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Политика
Мерц поговорил по телефону с Трампом
6 ноября 2026 / 16:16
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел прошедшей ночью телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждались в том числе контакты американцев с Россией. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
"Канцлер провел минувшей ночью телефонный разговор с американским президентом", - сказал он журналистам в ходе брифинга. "Правительство ФРГ проинформировано о переговорах американской администрации", - отметил Корнелиус, добавив, что "канцлер вовлечен в соображения" президента США.
Вместе с тем, по его утверждению, Берлин участвует в процессе согласования позиций по Украине, в том числе в формате "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания), сообщает ТАСС.
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