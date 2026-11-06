Сборная России выиграла чемпионат мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Соревнования проходят в китайском Нанкине и завершатся 8 ноября.
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Спорт
Сборная России завоевала золото ЧМ по прыжкам на батуте
6 ноября 2026 / 16:30
© REUTERS/ Luisa Gonzalez/ТАСС
Сборная России выиграла чемпионат мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Соревнования проходят в китайском Нанкине и завершатся 8 ноября.
За российскую команду выступали Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра, Полина Новолокина. Они набрали 28 баллов. Второй стала команда Бельгии (22 балла). Третье место заняли француженки (21).
Россияне впервые с 2019 года выступают на мировом первенстве под флагом страны. В 2021 году спортсмены из России поднимались на помост под флагом национальной федерации, чемпионаты мира 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, в ЧМ 2025 года в Испании участвовали в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.
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