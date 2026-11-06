Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал важность хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для международной безопасности.
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Политика
Генсек НАТО признал важность хороших отношений между лидерами РФ и США
6 ноября 2026 / 16:44
© Hesham Elsherif/ Getty Images/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал важность хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для международной безопасности.
"То, что лидеры России и США - будь то Трамп и Путин или, как это было, например, в 1970-е годы, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон - стремятся поддерживать хорошие отношения, важно. В случае возникновения недопонимания, которое могло бы спровоцировать ядерную войну, они могут оперативно обсудить ситуацию", - сказал генсек в эфире нидерландского телеканала NPO 1.
Он также обратил внимание, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами в мире, сообщает ТАСС.
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