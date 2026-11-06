Генсек НАТО признал важность хороших отношений между лидерами РФ и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал важность хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для международной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал важность хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для международной безопасности.

"То, что лидеры России и США - будь то Трамп и Путин или, как это было, например, в 1970-е годы, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон - стремятся поддерживать хорошие отношения, важно. В случае возникновения недопонимания, которое могло бы спровоцировать ядерную войну, они могут оперативно обсудить ситуацию", - сказал генсек в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

Он также обратил внимание, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами в мире, сообщает ТАСС.